Шмигаль повідомив, коли надійдуть перші 50 млрд доларів від російських активів

Росія заплатить за всі руйнування, які вона вчинила в Україні. Перші 50 млрд доларів від заморожених російських активів надійдуть наступного року, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під часу запитань для уряду у Верховній Раді.

"Держава утворила міжнародний реєстр збитків в межах створення міжнародного компенсаційного механізму. Ворог, Росія, має заплатити кожному українцю за знищене, втрачене пошкоджене майно, за всі ці руйнування, які ми отримали через російську агресію" , - сказав він.

За його словами, це безумовно має бути розплатою ворога за все те, що він зробив тут.

"Поки йде юридична процедура утворення відповідного компенсаційного механізму, поки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів. Почнемо отримувати перші 50 млрд уже наступного року" , - повідомив Шмигаль.

Кредит під російські активи

У жовтні поточного року Європейським Союзом разом із країнами G7 прийняте рішення щодо колективного надання кредитів на суму до 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів) для підтримки нагальних бюджетних, військових та відновлювальних потреб України.

Такі кредити будуть обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених активів російського Центрального банку.

Верховна Рада 3 грудня внесла зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб мати змогу отримати від країн G7 50 млрд доларів під російські активи. Закон вводить нове поняття - "умовні боргові зобов’язання".

Документом встановлено, що гроші не будуть обліковуватись як державний борг України. Україна не повертатиме цей кредит до того часу, поки не отримає репарації від Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що найближчими тижнями в Україну буде переведено перші транші в рамках кредиту на 50 млрд доларів.

Як заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, Україна з січня отримуватиме від ЄС щомісяця 1,5 млрд євро. Ці кошти ЄС отримає від використання заморожених російських активів, і вони також "можуть бути використані для воєнних цілей".