ЗСУ передали першу партію нового дрона-ракети "Пекло" – Зеленський

Силам оборони передали першу партію дрона-ракети "Пекло" українського виробництва. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Лівий берег.

За його словами, це озброєння вже має підтверджене бойове застосування.

"Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися" , – сказав він.

"Пекло" – не перша дрон-ракета, яку виготовляє Україна. У серпні президент повідомив про успішне застосування "Паляниці", а нині ця зброя вже вийшла в серійне виробництво.