ЗМІ: РФ втрачає артилерійську перевагу над Україною, але компенсує це авіабомбами

Західні чиновники стверджують, що здатність Росії домінувати на полі бою за допомогою артилерії значно зменшилася, але компенсує це застосуванням авіабомб, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що співвідношення снарядів, які випускають російські та українські війська, тепер становить 1,5 до 1 на користь РФ.

Для порівняння, на початку війни цей показник був щонайменше 5 до 1 або навіть вищим.

Серед причин зменшення значної російської артилерійської переваги зазначаються:

Обмеження виробництва в Росії, оскільки її оборонна промисловість стикається зі складнощами у виготовленні нових боєприпасів через санкції. Труднощі логістики, які виникли через проблеми з транспортуванням боєприпасів залізницею до лінії фронту. Українські удари дронами, які успішно та цілеспрямовано атакують російські склади з боєприпасами, зокрема на російській території, а також місця зберігання північнокорейських запасів. Допомога Заходу Україні, яка збільшилася та пришвидшилася, що сприяло зміцненню арсеналу ЗСУ.

Однак Росія активніше почала використовувати керовані авіабомби, які мають "руйнівний ефект", за словами західних чиновників.

Вони також додали, що хоча РФ продовжує захоплювати певні позиції в Україні, ці успіхи коштують значних втрат для російської армії.

Нагадаємо, що листопад став рекордним місяцем за кількістю втрат солдатів для Росії.

Згідно із звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), ворожа армія втрачала цієї осені понад 50 солдатів за кілометр квадратний захопленої території.