В Україні затримали члена міжнародного наркосиндикату: перебував у розшуку Інтерполу 6 років

В Україні затримали учасника міжнародного наркосиндикату. Чоловік перебував у розшуку Інтерполу шість років, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Служби безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження і затримала у Львівській області учасника міжнародного наркосиндикату.

"Зловмисник 6 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Зокрема, він був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території Євросоюзу" , - повідомили в СБУ.

За далини служби, затриманим є громадянин сусідньої країни ЄС і аби уникнути кримінальної відповідальності він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя.

Утім, СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани фігуранта.

Наразі затриманий перебуває під вартою до розв'язання питання екстрадиції. Тим часом проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що раніше цього року Служба безпеки України повідомила, що в Україні спалили понад 1 тонну героїну, який ще у січні 2021 року був конфіскований у контрабандистів.

Ми також писали, що влітку цього року прикордонники викрили громадянина Угорщини, який намагався ввезти в Україну цілий набір наркотиків. Він ховав заборонені речовини по всьому салону авто.