Зеленський обговорив з прем'єркою Італії новий пакет допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що мав телефонну розмову з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні і вони говорили, серед іншого, наступний пакет військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Зеленський зазначив, що розповів Мелоні про актуальну ситуацію на фронті та говорив про подальшу військову допомогу і можливість прискорення надання 10-го пакета допомоги, який готує Італія.

"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України" , – додав він.

Раніше неофіційно повідомляли, що італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року.