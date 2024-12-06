ЗМІ дізналися, що розвідка Угорщини стежила за чиновниками ЄС, які перевіряли зятя Орбана

Журналісти з’ясували, що розвідувальна служба Угорщини стежила за слідчими Європейського бюро по боротьбі з шахрайством, які перевіряли компанію, що належить зятю угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана﻿. Про це йдеться у розслідуванні угорського медіацентру Direkt36 і бельгійської газети De Tijd із посиланням на Politico, повідомляє Ділова столиця.

За даними журналістів, за посадовцями з ЄС у 2015-2017 роках, які приїжджали до Угорщини, щоб перевірити компанію зятя прем’єра Орбана, стежили під час поїздок автомобілями та прослуховували їхні телефони.

Автори розслідування зазначають, що для угорської розвідки обшукувати готельні номери делегацій ЄС і завантажувати інформацію з їхніх ноутбуків "є звичайною практикою".

Керівник пресслужби офісу Орбана назвав розслідування "фейковими новинами". Politico вказує, що владу Угорщини вже давно звинувачують у зламі телефонів журналістів, активістів та опозиційних діячів.

У 2021 році один з угорських депутатів заявив, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення. А на початку 2024-го мішенню кібератаки став депутат Європарламенту, який критикував Угорщину.