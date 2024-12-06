У Німеччині знову закликали Шольца передати Україні Taurus

У Німеччині знову заговорили про можливість передати Україні далекобійні ракети Taurus. Цього разу ініціатором стала Вільна демократична партія Німеччини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Tagesschau.

За даними ЗМІ, лідер парламентської фракції ВДП Крістіан Дюрр знову закликав надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. На його думку, затримка за передачею озброєння Україні може бути потуранням російському наративу про те, що будь-хто, хто постачає далекобійні системи озброєнь, може спровокувати ядерну війну в Європі.

Також відомо, що ВДП подала до парламенту пропозицію про постачання Taurus в Україну. Однак, ймовірніше за все ні Соціал-демократичної партія канцлера Німеччини Олафа Шольца, ні опозиційний Християнсько-демократичний союз голосувати за це подання не будуть.

Україна прагне отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини

Україна активно закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus, здатні вражати цілі на відстані до 500 км. Ця зброя може стати вирішальною для завдання ударів по тилових позиціях російської армії, логістичних вузлах і важливих об’єктах інфраструктури в окупованих регіонах. Ракети Taurus оснащені високоточними системами наведення і мають потужний боєзаряд, що робить їх ефективним інструментом для наступальних операцій та руйнування ключових ланок військової логістики ворога.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц утримується від ухвалення рішення про передачу цієї зброї Україні. Його головним аргументом є побоювання, що ракети Taurus можуть бути використані для ударів по території Росії. Шольц вважає, що це може загострити війну і спричинити непередбачувані наслідки. При цьому Німеччина також враховує ризики втягування у пряме протистояння з РФ, намагаючись уникнути ескалації війни.

Попри це у Бундестазі та серед союзників Німеччини зростає підтримка ідеї передачі Україні цих ракет. Прихильники наголошують, що Taurus потрібні для захисту української території, а їхнє використання можна обмежити за допомогою програмних або договірних гарантій, аби виключити можливість атак на Росію. Питання залишається відкритим і залежить від внутрішньополітичних обговорень у Німеччині та тиску міжнародних партнерів.