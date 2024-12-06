Путін анонсував укладення з Білоруссю договору про "ядерні" гарантії безпеки

Росія та Білорусь сьогодні, 6 грудня, можуть підписати договір про гарантії безпеки. Він нібито передбачає залучення ядерної зброї. Про це повідомив російський диктатор Володимир Путін на засіданні вищої держради так званої "союзної держави", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами глави Кремля, новий договір, який збираються підписати Москва і Мінськ, "визначає взаємні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу РФ та Білорусі, цілісності та недоторканності територій та зовнішнього кордону "союзної держави".

"Причому із залученням усіх наявних сил і засобів. Йдеться, зокрема, і про російську тактичну ядерну зброю, розташовану, за пропозицією президента Білорусі (диктатора Олександра Лукашенка - ред.), на території Республіки Білорусь", - додав Путін.

Російський правитель уточнив, що за допомогою такої угоди країни нібито хочуть забезпечити надійний захист безпеки РФ і Білорусі.

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабної війни проти України продовжує погрожувати застосуванням ядерної зброї.

Нещодавно російська влада вирішила змінити ядерну доктрину. Зокрема, було розширено список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю. Одна з них - "агресія" проти Росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної.

Так Москва відповіла на дозвіл для України від США, Британії та Франції використовувати передані далекобійні ракети для ударів по російській території.