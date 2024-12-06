Ватажка "ДНР" Пушиліна судитимуть за примусову мобілізацію

Ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна судитимуть за організацію примусової мобілізації громадян на війну проти України. Про це заявили у прокуратурі Донецької області, повідомляє Новое время.

Як зазначили у відомстві, прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду черговий обвинувальний акт стосовно так званого очільника квазіреспубліки. Йому інкримінували порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 19 лютого 2022 року з метою ведення агресивної війни проти України «голова ДНР» вступив у змову з вищим політичним керівництвом РФ. Він оголосив загальну мобілізацію на тимчасово окупованій території Донецької області. Виконуючи накази Кремля, він підписав низку «нікчемних» законів, додали у прокуратурі. Зокрема, щоб збільшити чисельність окупаційних військ, він змінив граничний вік призовників з 55 до 65 років.

У прокуратурі додали, що працівники «військкоматів» й командири ворожих підрозділів також залякують громадян України кримінальною відповідальністю за відмову воювати проти нашої держави.

3 жовтня повідомлялося, що голові терористичного угруповання Пушиліну заочно оголосили про підозру за організацію примусової мобілізації громадян для війни проти України.

1 жовтня Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс генерального прокурора зібрали та верифікували докази насильницької депортації щонайменше 31 української дитини з тимчасово окупованих територій Донецької області до Росії.

Розслідування встановило, що спочатку викрадених дітей доставляли до окупованого Донецька, звідти автобусами перевозили до Ростова-на-Дону, а далі літаком переправляли до Москви.

У березні йому також оголошували про підозру за організацію голосування на так званих виборах у РФ на тимчасово окупованій території у Донецькій області.