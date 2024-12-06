ЄІБ виділив 60 млн євро на відновлення траси і транспорт для трьох міст

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання понад 60 млн євро на підтримку відновлення важливих автодоріг та модернізацію парку громадського транспорту, повідомляє Європейська правда.

Один з проєктів, на який надають кошти, передбачає відновлення ділянки автошляху М01, що проходить Київською і Чернігівською областями та постраждав під час бойових дій. Зокрема, йдеться про ділянку Київ – Чернігів – Нові Яриловичі як складову проєкту "Європейські дороги України ІІ". На цей проєкт передбачено 43,48 млн євро.

Ще один напрямок – модернізація громадського транспорту у Києві, Одесі та Сумах, зокрема йдеться про нові автобуси, тролейбуси і трамваї, запчастини та інше обладнання для обслуговування парку. Київ має отримати нові автобуси, Одеса – трамвайні вагони українського виробництва, Суми – тролейбуси. На це спрямовують 17,25 млн євро.

Фінансування підкріплене гарантіями ЄС.

"Ця фінансова підтримка є складовою Пакета швидкого реагування для солідарності з Україною, за яким банк з 2022 року надав Україні понад 2 млрд євро" , – зазначають у комюніке.

Як відомо, деякі українські міста отримали вживаний громадський транспорт як подарунок від окремих міст чи країн, які взяли патронат над певним регіоном. Так, наприклад, Чернігову передали автобуси з Риги та зі швейцарської громади, у Києві на багатьох маршрутах можна бачити автобуси з Німеччини, а у метрополітені – подаровані вагони з Варшави.