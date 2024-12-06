Путін погодився розмістити "Орєшнік" у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив Володимира Путіна розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орєшнік". Російський диктатор пообіцяв зробити це у 2025 році. З посиланням на "БеЛта", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Лукашенко заявив, що нібито занепокоєний щодо ситуації на західних кордонах Білорусі та в сусідній Україні.

"Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєння і насамперед "Орєшнік" були розміщені на території Білорусі. Це заспокоїло б деякі розуми" , - сказав Путіну білоруський диктатор.

Російський диктатор своєю чергою пообіцяв, що ці запити будуть задоволені.

"Розміщення таких комплексів можливе. Це стане можливим у другій половині 2025 року" , - заявив Путін.

Він додав, що об'єкти ураження "Орєшніком" з території Білорусії у "ймовірного противника" визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.