Російський "Аерофлот" через санкції почав закуповувати вживані літаки на запчастини

Найбільший російський авіаперевізник, компанія "Аерофлот", закупить старі літаки Boeing 737. Компанія спустить їх на запчастини для своїх суден.﻿ З посиланням на The Moscow Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними ЗМІ, "Аерофлот" планує отримати від групи "Волга-Дніпро" п'ять вантажних Boeing 737-800BCF. Ці літаки будуть спущені на запчастини.

Ймовірно, мова про борти віком 21-22 роки і вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд рублів кожен. Однак права на їх користування належать структурі "Атран", що входить до "Волги-Дніпро". Російський "Аерофлот" планує домовитися про переуступку прав на лізинг і укласти угоду страхового врегулювання з власником бортів - ірландською компанією AerCap.

Ці літаки "Аерофлот" хоче передати літаки своїй дочірній компанії - лоукостеру "Победа". За даними видання, перетворити вантажні літаки в пасажирські в умовах санкцій буде занадто складно і "невиправдано дорого". Саме тому "Аерофлот", ймовірно, планує зняти з них двигуни, стійки шасі, авіоніку та інші комплектуючі.