У Раді анонсували підвищення пенсій у березні наступного року

У березні 2025 року в Україні проіндексують пенсії, а всі соціальні виплати на наступний рік будуть збережені у повному обсязі. Це відбуватиметься в рамках реалізації Державного бюджету на 2025 рік, який днями підписав президент Володимир Зеленський, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк в ефірі "Українського радіо".

За її словами, державний бюджет 2025 року дуже схожий на бюджет 2024 року, оскільки у ньому пріоритетом №1 для фінансування лишаються оборонні потреби. Шуляк пояснила - оскільки на це майже не застосовуються кошти міжнародних партнерів, всі витрати, повʼязані з фінансуванням ЗСУ, покриваються за рахунок всіх податків, які сплачує український бізнес.

При цьому нардепка також спростувала інформацію щодо закону про підвищення податків - воно, за її словами, не рекордне. Більше того, якщо подивитись на податки, які сплачуються в країнах Євросоюзу, то Україна тут точно не є на першому місці.

"Підвищення податків - не популярний крок. Він може не подобатись бізнесу, він може не подобатись і працівникам, тому що там є певне підвищення військового збору, але я не знаю іншої альтернативи, яким чином воюючій країні підтримувати її оборону" , - підкреслила Шуляк.

Вона також наголосила, що як і у 2024 році у Держбюджеті на 2025 рік на другому місці стоять соціальні видатки. Тому вже у березні передбачена і відповідна індексація пенсій, яка проводилася і в 2024 і в 2023-му, і в 2022 роках.

"Незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення, соціальні виплати і наші пенсіонери залишаються, і це абсолютно правильно, у фокусі уваги українського уряду. Тому всі соціальні виплати будуть збережені і пенсії проіндексовані. Це також дуже важливо" , - зауважила Олена Шуляк.

Вона також нагадала, що у Держбюджеті на 2025 рік видатки на оборону передбачені більші, ніж цього року – ідеться про суму понад 2,2 трлн грн, що становить понад 26% від ВВП. При цьому, значні кошти будуть виділені на фінансування ветеранського напрямку.