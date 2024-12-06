У Слузі народу чутки про "золоте заслання" Зеленського назвали російським ІПСО

Народний депутат від партії Слуга народу та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що розмови про «золоте заслання» для президента України Володимира Зеленського до Лондона — російська ІПСО. Про це він сказав у ефірі Радіо Свобода, повідомляє Новое время.

«Це навіть не фантазія, а елемент інформаційної боротьби Росії проти України» , — наголосив він.

За його словами, він не чув подібних обговорень, а інформацію поширює країна-агресор Росія — це є частиною її інформаційно-психологічної операції.

«Найбільш вірогідна моя версія полягає в тому, що це Росія у якийсь спосіб намагається дестабілізувати ситуацію. Це такий вкид, як кажуть — ІПСО. Тут немає жодного підґрунтя навіть для таких чуток. Це просто абсурдно. Тут немає що коментувати» , — каже Мережко.

5 грудня іспанська газета El Mundo із посиланням на «чутки» серед українських дипломатів написала, що країни Заходу готують для президента Володимира Зеленського так зване золоте вигнання у Лондоні після того, як у війні РФ проти України буде досягнуто «мирного врегулювання».

За даними видання, в українських дипломатичних колах ходять чутки про те, що Зеленського хочуть відправити в Лондон в той час, як в Україні будуть готуватися до президентських і парламентських виборів.

5 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після завершення війни з Росією. Відповідаючи на запитання про ймовірність проведення виборів у 2025 році, Єрмак зауважив, що Зеленський готовий до них «у будь-який момент».

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Келлог має план закінчення війни, який передбачає повернення окупованих українських територій винятково дипломатичним шляхом і призупинення зближення України з НАТО на невизначений термін.

Також Келлог пропонує частково послабити санкції проти Росії в обмін на згоду припинити вогонь, заморозити лінію фронту і ввести демілітаризовану зону в Україні. Якщо ж РФ підпише мирну угоду, то санкції буде скасовано зовсім. А мито на експорт російських енергоносіїв дасть змогу профінансувати відновлення України.