Прикордонники затримали військового, який після СЗЧ вирішив повернутися до лав ЗСУ

Військовослужбовець самовільно залишив місце строкової служби та переткнув кордон України, проте через деякий час вирішив повернутись та знову приєднатись до ЗСУ — його затримали прикордонники.﻿ З посиланням на дані Державної прикордонної служби України, повідомляє Ділова столиця.

Прикордонники розповіли, що вони затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон із Румунії до України.

Як з’ясувалося, це був громадянин України, який на початку жовтня самовільно залишив місце служби.

"Чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і зрозумів, що не може залишатися за кордоном" , — пояснили в ДПСУ.

За даними прикордонників, скориставшись нововведенням у статті 401 Кримінального кодексу України, яке дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення військової частини, чоловік отримав можливість знову стати до лав захисників.

Нагадаємо, згідно з новим закондавством, у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць – до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності.