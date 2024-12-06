МЗС прокоментувало повідомлення про затримання українця на протестах у Грузії

Посольство України у Грузії перевіряє інформацію про ймовірне затримання українця під час протестів у Тбілісі. Зокрема, перевіряється громадянство цієї особи.﻿ Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Що стосується Грузії, затримання нашого громадянина. Дійсно ми бачили повідомлення провладного грузинського телеканалу. Зараз посольство України в Грузії перебуває в контакті та спілкується з адвокатами та журналістами телеканалу, щоб перевірити цю інформацію" , - сказав Тихий.

Крім того, за його словами, посольство надіслало офіційні запити до МВС Грузії для перевірки цієї інформації та встановлення особи цього ймовірного затримання.

"Йдеться про перевірку громадянства цієї особи. Коли будемо мати більше інформації, окремо вам повідомимо" , - додав речник МЗС.

ЗМІ повідомляють про затримання українця у Грузії

Нагадаємо, вчора грузинський телеканал повідомив, що у Тбілісі поліцейські затримали нібито громадянина України. ЗМІ стверджують, що він брав участь у протестах проти результатів парламентських виборів.

За даними телеканалу, громадянина України затримали на одній з вулиць Тбілісі. Правоохоронці повідомили українця, що його затримано в рамках чинної кримінальної справи, пов'язаної з організацією групового насильства, керівництвом, участю в ньому та скоєнням злочинного діяння.

З рюкзака громадянина України нібито було вилучено перцевий балончик та мобільний телефон.

Українця доставили до відділення поліції. Наразі, як зазначають журналісти, йому може загрожувати до 9 років в'язниці.