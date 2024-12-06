Новим очільником ОБСЄ став ексглава МЗС Туреччини

У п’ятницю, 6 грудня, колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу став новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі. З посиланням на пресслужбу ОБСЄ, повідомляє Новое время.

На засіданні Ради міністрів ОБСЄ на Мальті було затверджено ключові кадрові призначення, а також відбулися зміни на кількох високих посадах:

Марія Телалян, радниця з правових питань МЗС Греції, стала директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини.

Крістоф Камп, постійний представник Нідерландів в ОБСЄ, призначений Верховним комісаром у справах національних меншин.

Ян Браатху, представник Норвегії в ОБСЄ, тепер відповідатиме за свободу ЗМІ.

Чинний голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Мальти Ян Борг зазначив, що досягнутий консенсус відображає «спільну прихильність принципам і цінностям ОБСЄ».

Він наголосив, що організація продовжує залишатися ключовою інституцією для вирішення таких глобальних викликів, як конфлікти, зміна клімату та демократична стійкість.

З 2025 року головування в ОБСЄ перейде від Мальти до Фінляндії.

Ферідун Сінірліоглу — що про нього відомо

Ферідун Сінірліоглу — турецький дипломат і політик із великим досвідом у міжнародних відносинах. З 2016 по 2023 рік він був постійним представником Туреччини в ООН, представляючи інтереси своєї країни на ключових міжнародних форумах.

Раніше, у період із серпня до листопада 2015 року, він обіймав посаду міністра закордонних справ Туреччини, беручи участь у формуванні зовнішньополітичного курсу країни.

Ферідун Сінірліоглу — академік із науковим ступенем доктора філософії в галузі політичних наук і міжнародних відносин. Його наукова робота присвячена політичній філософії Іммануїла Канта. Володіє англійською та німецькою мовами.