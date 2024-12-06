За кордоном 18-річні українці зможуть отримати паспорт за наявності військово-облікового документа

18-річні українські хлопці можуть отримати паспорт за кордоном тільки за наявності військово-облікового документа. ﻿Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Суспільне.

За його словами, такий порядок стосується, як тих, хто перебуває в межах країни, так і тих, хто за кордоном.

"Є порядок, на підставі якого для того, щоб отримати паспорт громадянина України, потрібно мати виключний перелік документів, у тому числі в цьому переліку документів є документ щодо військового обліку. Я це сам особисто проходив, це проходять багато чоловіків, які фізично в Україні та за кордоном" , — пояснив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що всі громадяни України, не залежно від того, де вони перебувають, повинні дотримуватися законодавства України, "інших підходів не може існувати", оскільки це буде дискримінацією.