"Укренерго" оновило графіки відключень на суботу

В Україні у суботу, 7 грудня, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати у однієї черги. З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Завтра, 7 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

09:00 - 20:00 - одна черга відключень.

А ось для промисловості і бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 08:00 - 21:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 28 листопада.