Зеленський підписав указ, яким змінив межі Чорнобильського заповідника

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №835/2024, яким змінив межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Територія заповідника стала меншою. З посиланням на Держприкордонслужбу, повідомляє Ділова столиця.

У ДПСУ пояснили, для чого з території Чорнобильського біосферного заповідника вилучено земельні ділянки загальною площею 695, 2 га. Насправді це ділянки вздовж кордону шириною 45 метрів. Вони потрібні для облаштування інженерно-технічних споруд, прикордонних знаків і комунікацій. для контролю кордону і місцевих доріг.

Нагадаємо, територія Чорнобильського заповідника межує із Білоруссю, і саме місцевими дорогами в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну заходили російські війська.

Загальна площа заповідника після змін становитиме 226 269,5 га.