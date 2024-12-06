РФ завдала удару Запорізької області: девʼятеро загиблих, поранені діти (Оновлено)
Російські окупаційні війська 6 грудня атакували Запорізьку область. Внаслідок удару семеро людей загинули, згодом - девʼятеро, серед поранених — діти. З посиланням на керівника ОВА Івана Федорова.
За його словами, четверо людей поранені, серед них є двоє дітей. Також спалахнула станція технічного обслуговування.
Крім того, у деяких громадах є проблеми з електроенергією.
На місці працюють усі екстрені служби.
Оновлено 19:26. У Запоріжжі продовжує збільшуватися кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки. Відомо про 9 людей.
«Девʼятеро загиблих і шестеро поранених. Серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років», - написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі.
За даними ОВА, минулої доби, 6 грудня, російські війська завдали 435 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області:
254 безпілотників атакували Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
9 обстрілів із РСЗВ завдали по території Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
172 артилерійські удари прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю та Новодарівці.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.