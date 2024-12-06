Путін наказав організувати чемпіонат серед окупантів, які стали інвалідами в Україні

Глава Кремля Володимир Путін доручив розглянути проведення з 2025 року чемпіонату з "професійної майстерності" серед російських солдатів, які здобули інвалідність на війні з Україною﻿. Про це йдеться у заяві на сайті Кремля яке цитує пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє Ділова столиця.

Кремлівська пропаганда називає російських окупантів в Україні "бійцями спецоперації".

"Путін доручив розглянути проведення з 2025 року чемпіонату з професійної майстерності серед бійців спецоперації — інвалідів" , — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Путін регулярно "піариться" у госпіталях разом із безногими та безрукими бійцями своєї армії, які отримали поранення у розв'язаній ним війні.