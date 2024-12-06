У Латвії до двох років засудили головреда роспропагандистського ресурсу Sputnik

Курземський районний суд Латвії засудив головного редактора російського пропагандистського порталу Sputnik Латвія Валентина Роженцова на два роки позбавлення волі за порушення санкцій Євросоюзу. Про це пише Delfi, повідомляє Ліга.net.

Вирок суду першої інстанції ще може бути оскаржений у Ризькому окружному суді. Прокурор заявила, що задоволена вироком, оскільки він відповідає покаранню, яке вона пропонувала під час судового процесу.

Роженцов написав заяву про те, що в судовому процесі участі не братиме, тому під час оголошення вироку суд змінив повідомлення про зміну місця проживання на взяття під варту як запобіжний захід. Якщо поліції не вдасться доставити обвинуваченого до в'язниці, його буде оголошено в розшук. Прокуратурі невідоме місцеперебування пропагандиста.

Роженцова звинувачують у порушенні санкцій ЄС, оскільки він, працюючи головним редактором Sputnik Латвія, укладав договори з російським медіахолдингом Russia Today, який очолює Дмитро Кисельов, що перебуває під санкціями.

У рамках цих угод Роженцов створював контент для пропагандистського ресурсу, забезпечуючи його функціонування. Підготовлені ним матеріали були розцінені як такі, що сприяють створенню російського пропагандистського простору в Латвії.