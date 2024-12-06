ЄС просить США пом'якшити санкції проти російського "Газпромбанку" - Bloomberg

Країни Європейського Союзу ведуть переговори зі США щодо санкцій проти російського "Газпромбанку". Зокрема обговорюється тип і обсяг заходів пом'якшення наслідків. З посиланням на Bloomberg, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Видання зазначило, що дискусії тривають навіть після того, як російський диктатор Володимир Путін відмовився від вимоги, щоб іноземні покупці використовували лише "Газпромбанк" при купівлі російського газу.

За словами анонімних джерел, ЄС і США обговорюють тип і обсяг заходів пом'якшення наслідків після того, як деякі європейські уряди та компанії попередили, що санкції створять ризик для безпеки постачання в регіоні.

Варіанти, які розглядаються в ході переговорів, включають те, чи можна законно здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію "Газпромбанку", чи краще використовувати інші канали платежів.

Попри те, що указ Путіна про скасування вимоги платити безпосередньо через "Газпромбанк" допоміг заспокоїти європейський газовий ринок, він ще більше ускладнив платіжну систему.​​​​​​​

Нагадаємо, що ще минулого місяця США наклали санкції на російський банк, оскільки він посилив спроби покарати Москву за війну в Україні.

Згідно з останнім указом Путіна, іноземні покупці тепер можуть використовувати інші банки для конвертації грошей у рублі перед переказом.

Але "Газпромбанк" досі залишається єдиною уповноваженою установою для здійснення платежів.