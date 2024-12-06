В Ізраїлі повідомили про ліквідацію ще одного лідера ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію заступника командира батальйону Shati угруповання ХАМАС Маджді Акілана. Він керував різаниною у кібуці Нахаль-Озі 7 жовтня 2023 року. Про це пише The Jerusalem Post, повідомляє Новое время.

Як сказано у повідомленні, Повітряні сили Ізраїлю завдали авіаударів по батальйону Shati, внаслідок чого було ліквідовано кількох ключових бойовиків цього підрозділу, зокрема й Акілана.

Відомо, що Акілан керував різаниною в Нахаль-Озі 7 жовтня й відтоді відповідав за більшість атак проти ізраїльських військових у північній і центральній частинах Гази.

За даними видання, також був ліквідований старший член підрозділу прокладки тунелів у підрозділі ХАМАС в Газі Мамдух Мехна, а також Ахмад Сувайдан, командир роти батальйону Шаті. Сувейдан брав участь у захопленні в заручники ізраїльських цивільних у секторі Гази 7 жовтня.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів поблизу кордону та взявши в полон десятки заручників. Відповідаючи на напад, Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, яка триває досі.

ХАМАС заявив, що утримував у заручниках принаймні 222 людей. Пізніше відбулися кілька обмінів, оскільки Ізраїль також мав певну кількість вʼязнів з-поміж членів угрупування.

21 листопада 2024 року виконувач обов’язків керівника ХАМАС у секторі Гази Халіль аль-Хайя заявив, що угруповання не укладатиме угоди про обмін заручників на полонених з Ізраїлем, поки не закінчиться війна.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу стверджує, що після завершення війни ХАМАС не буде керувати в Газі, а військовий потенціал угруповання буде повністю знищено.