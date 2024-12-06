Посли ЄС не погодили 15-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

Посли Європейського Союзу не змогли погодити новий пакет санкцій проти РФ, оскільки дві держави заблокували таке рішення﻿. З посиланням на Sky News, повідомляє Ділова столиця.

Як розповіли телеканалу неназвані дипломати, дві держави вирішили заблокувати новий пакет санкцій через розбіжності щодо продовження терміну, який надали європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії.

Посли повернуться до обговорення нового пакету санкцій проти РФ пізніше.

Також, за даними журналістів, у рамках пакету обговорювалося питання про продовження дії виключення, яке дозволяє Чехії продовжувати імпорт дизельного палива та інших продуктів, отриманих з російської нафти та вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.

Сама Прага виступає проти продовження, але Братислава хоче зберегти його. Термін дії такого виключення закінчився ще вчора, 5 грудня.