Зеленський відреагував на удари по Кривому Розі та Запоріжжі

Російська Федерація обстріляла Кривий Ріг та Запоріжжя у вечір Святого Миколая. Саме тому слова Росії про мир нічого не значать. З посиланням на президента Володимира Зеленського у соцмережах, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зауважив Зеленський, запущені Росією бомби й ракети дуже красномовно говорять за дії РФ.

"У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю - просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих - дев’ять людей. Ракетний удар по Кривому Рогу - по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день" , - розповів президент.

Зеленський нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Росією було завдано тисячі таких ударів. Ці удари абсолютно очевидно стверджують, що російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен реальний мир.