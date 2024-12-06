Зеленський відреагував на удари по Кривому Розі та Запоріжжі
Російська Федерація обстріляла Кривий Ріг та Запоріжжя у вечір Святого Миколая. Саме тому слова Росії про мир нічого не значать. З посиланням на президента Володимира Зеленського у соцмережах, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Як зауважив Зеленський, запущені Росією бомби й ракети дуже красномовно говорять за дії РФ.
"У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю - просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих - дев’ять людей. Ракетний удар по Кривому Рогу - по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день", - розповів президент.
Зеленський нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Росією було завдано тисячі таких ударів. Ці удари абсолютно очевидно стверджують, що російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен реальний мир.
"Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною - бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир", - сказав Зеленський.