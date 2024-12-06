У США суд підтримав закон, який заборонив TikTok

Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який заборонить TikTok у США, якщо його китайська материнська компанія ByteDance не продасть свою частку в застосунку. Це має відбутися до 19 січня. З посиланням на CBS News, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія одноголосно стала на бік Міністерства юстиції США, відмовившись розглядати клопотання TikTok і китайської материнської компанії ByteDance.

"Ми дійшли висновку, що ті частини закону, які заявники мають право оскаржувати, тобто положення, що стосуються TikTok і повʼязаних з ним компаній, витримують конституційну перевірку. Тому ми відхиляємо петиції" , - заявили в суді.

Зазначається, що рішення може бути оскаржене у Верховному суді або апеляційній колегії суду повного складу.

Заборона TikTok у США

Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден підписав закон, який дає можливість заборонити TikTok у США.

Закон дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не зробити, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.

У своїй заяві представник TikTok назвав закон "неконституційним" і сказав, що він "знищить" 170 мільйонів користувачів платформи в США та 7 мільйонів компаній, які працюють з додатком.