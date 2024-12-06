У МЗС сказали, що дипломати НАТО визначилися з системами ППО для України

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО дипломати визначили системи протиповітряної оборони, які Україна може отримати у короткі терміни.

Про це заявив на пресконференції речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

За його словами, у штаб-квартирі Альянсу міністри насамперед обговорили військову підтримку нашої держави, особливо – посиленням повітряного щита.

«Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни. Наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків» , - сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна терміново потребує постачання 20 систем типу HAWK, NASAMS та IRIS-T, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури. Ці поставки потрібні за можливості до кінця цього року.