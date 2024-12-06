Окупанти штрафуватимуть мешканців захопленої частини Запорізької області за українську мову

Російські загарбники посилюють русифікацію Запорізької області — штрафуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за українську мову, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

"На окупованих територіях Запорізької області росіяни обіцяють штрафувати власників приватних будинків за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць" , — йдеться у повідомленні.

Окупанти планують практикувати подібні штрафи з початку 2025 року.