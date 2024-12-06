Окупанти штрафуватимуть мешканців захопленої частини Запорізької області за українську мову
Російські загарбники посилюють русифікацію Запорізької області — штрафуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за українську мову, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
"На окупованих територіях Запорізької області росіяни обіцяють штрафувати власників приватних будинків за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць", — йдеться у повідомленні.
Окупанти планують практикувати подібні штрафи з початку 2025 року.
"Це частина політики тотальної русифікації, спрямованої на знищення української ідентичності та витіснення будь-яких символів, які нагадують про окупаційний статус цих земель", — наголосили у Центрі нацспротиву.