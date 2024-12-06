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Окупанти штрафуватимуть мешканців захопленої частини Запорізької області за українську мову

Окупанти штрафуватимуть мешканців захопленої частини Запорізької області за українську мову
Фото: Facebook

Російські загарбники посилюють русифікацію Запорізької області — штрафуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за українську мову, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

"На окупованих територіях Запорізької області росіяни обіцяють штрафувати власників приватних будинків за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць", — йдеться у повідомленні.

Окупанти планують практикувати подібні штрафи з початку 2025 року.

"Це частина політики тотальної русифікації, спрямованої на знищення української ідентичності та витіснення будь-яких символів, які нагадують про окупаційний статус цих земель", — наголосили у Центрі нацспротиву.

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