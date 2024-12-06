Зеленський у Франції зустрінеться із Макроном
Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 7 грудня, прийме українського колегу Володимира Зеленського в Єлисейському палаці. З посиланням на AFP, повідомляє Ділова столиця.
Відповідну інформацію поширила пресслужба французького лідера. У Єлисейському палаці заявили, що Макрон прийме обраного президента США Дональда Трампа, а потім – Зеленського, після чого вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.
Зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським – о 18:00.
Там не уточнили, чи запланована зустріч між Трампом і Зеленським, про що раніше писали ЗМІ – чи у двосторонньому, чи у тристоронньому форматі за участі лідера Франції.
Раніше Трамп публічно підтвердив участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, куди також запросили близько пів сотні перших осіб різних держав.