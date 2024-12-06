У РФ на полігоні застрелили строковика за відмову їхати на війну проти України - ЗМІ

У Росії 19-річного строковика застрелили на полігоні. До цього хлопець відмовився підписувати контракт та вирушити на війну до Курської області. З посиланням на "Важные истории", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За даними видання, 21 жовтня на полігоні "Іллінський" у Приморському краї лейтенант 394-го мотострілецького полку зняв свій автомат АК-12 з запобіжника та почав стріляти у стрій солдатів. Куля влучила в голову 19-річному Артему Антонову з Татарстану.

Фото: терміновик, якого застрелили у Приморському краї (t.me/istories_media)

На полігоні у Приморському краї солдатів готували до відправки до кордону з Україною.

Родичка Антонова у коментарі "Важным историям" наголосила, що 19-річного строковика могли розстріляти за відмову підписувати контракт і вирушити до зони бойових дій.

За словами родичів Антонова, командири знущалися з нього, били залізними прутами по руках і шиї, щоб змусити того підписати контракт. На тілі загиблого був не тільки кульовий отвір, а й синці.

Нагадаємо, Росія використала строковиків, а не професійних військових для захисту кордону в Курській області. Тому під час Курської операції бійцям ЗСУ вдалося взяти частину російських строковиків у полон.

За інформацією The Washington Post, в українському полоні станом на середину серпня перебувало щонайменше 250 російських строковиків, які служили в Курській області.