Президент Румунії розповів, як довго лишатиметься на посаді
В Румунії анулювали результати першого туру виборів. Нинішній президент Клаус Йоханніс пояснив, до коли залишатиметься на посаді. З посиланням на News.ro, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
Йоханніс заявив, що залишиться на посаді до обрання нового президента Румунії. Президент заявив, що парламентські вибори будуть визнані дійсними, буде скликаний новий Парламент, будуть організовані консультації з парламентськими партіями, а після виборів буде сформований новий уряд.
"Новий румунський уряд встановить нові дати проведення двох турів президентських виборів. Новий уряд встановить, коли відбудуться президентські вибори", - сказав він.
Президент також згадав про свій термін перебування на посаді.
"Що я буду робити? У румунській Конституції ми читаємо в статті 83, пункт 2: Президент Румунії здійснює свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента. Висновок: я залишаюся на посаді до обрання нового Президента Румунії. Коли новий президент буде приведений до присяги, я піду звідси", - сказав румунський лідер.
Глава держави також заявив, що він не хоче бути прем'єр-міністром, а лише хоче довести свій мандат до кінця.
"І ні, я не буду прем'єр-міністром Румунії, я не хочу бути прем'єр-міністром, я просто хочу довести цей мандат до кінця", - додав Йоханніс.
Нагадаємо, що сьогодні Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.