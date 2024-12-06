Журналісти дізналися, що серед впливових правоохоронців є більше десятка земляків Татарова

Журналісти встановили близько півтора десятка правоохоронців, які походять з містечка Новоукраїнка на Кіровоградщині, де виріс заступник голови Офісу президента України Олег Татаров.﻿﻿ З посиланням на розслідування "Схем", повідомляє Українська правда.

За даними розслідувачів, ці правоохоронці мають з Татаровим спільний кар’єрний, науковий шлях або родинні зв’язки. А тепер обіймають впливові посади в системі органів внутрішніх справ, Нацполіції і Держбюро розслідувань.

Зокрема, на посаді начальника управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції працює брат Олега Татарова – Андрій Мельниченко. Ним керує Максим Цуцкірідзе, про зв’язки якого з Татаровим вже було відомо раніше.

Заступником Цуцкірідзе також працює Артем Шевчишен. Він із вище згаданим Мельниченком товаришують із часів навчання в академії внутрішніх справ, про що свідчать їхні спільні фото того періоду, опубліковані в соцмережах.

Шевчишен – частий співавтор наукових робіт як із Татаровим, так і з Цуцкірідзе.

Також із Новоукраїнки походять брати Ігор і Віктор Лугові.

Віктор очолює слідство Нацполіції всієї Київської області, а Ігор – радник очільника департаменту забезпечення роботи голови Нацполіції України. Останній також має спільні публікації з Татаровим, переважно на тему освіти в системі підготовки міліцейських кадрів.

У підпорядкуванні Віктора Лугового теж на керівних посадах працюють ще двоє правоохоронців родом із Новоукраїнки. Зокрема, його заступник 29-річний Вячеслав Матвійчук. А також – начальник одного з відділів Нацполіції Київської області 32-річний Віталій Кушнєрьов, який писав дисертацію під керівництвом Татарова.

Ще одні брати-високопосадовці родом із Новоукраїнки – Олег та Олександр Тарасенки.

Олександр Тарасенко працює директором департаменту освіти, науки і спорту Міністерства внутрішніх справ України, а Олег Тарасенко – заступником начальника департаменту міграційної поліції Нацполу. Обидва вже перетиналися з Татаровим на науковій ниві.

Впливових земляків Татарова знайшли журналісти і в Головному слідчому управлінні Державного бюро розслідувань. Там заступниками працюють Вадим Загамула і Станіслав Стратонов. Вони теж писали дисертації під керівництвом Олега Татарова.

У київському управлінні ДБР є ще одні давні знайомі Татарова з Новоукраїнки. Зокрема Артем Спусканюк, заступник керівника слідчого відділу у ДБР столиці, який захищав дисертацію під керівництвом Татарова. Та Артем Козаченко, старший слідчий ДБР у київському теруправлінні, який, судячи з численних спільних фотографій у соцмережах, є юнацьким товаришем брата Олега Татарова – Андрія Мельниченка.

На запити журналістів про те, чи продовжують вони спілкуватися з заступником голови ОП і чи сприяв він отриманню ними посад четверо вищеперелічених працівників ДБР відповіли, що контактів з ним не підтримують

Посадовці з інших правоохоронних органів на запити журналістів не відповіли.

Сам Татаров поки що теж не відповів на запит редакції "Схем".