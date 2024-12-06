У МЗС заявили, що Україна не потребує посередників для комунікації з командою Трампа

Україна може самостійно комунікувати з командою новообраного президента США Дональда Трампа. Для цього Києву не потрібні посередники.﻿ Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на пресконференції, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Вчора глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що після перемоги Трампа на президентських виборах у США закінчення війни в Україні стало "близьким, як ніколи" і наголосив, що Угорщина "докладає всіх зусиль, щоб мета Трампа стала реальністю".

Коментуючи заяву угорського міністра Сійярто, Тихий заявив, що Україна не потребує посередників.

"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним президентом, і президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу президента. Тому всі ці питання вирішуються у прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників" , - сказав Тихий.

Контакти Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що український президент вже неодноразово контактував з Трампом. Зокрема днями після виборів президента США Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Український лідер зазначив, що їхня розмова була відмінною і вони мають домовленості. Зокрема, підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю між країнами.

Водночас на початку місяця Зеленський наголосив, що контактів між представниками України та командою новообраного президента США Дональда Трампа повинно бути більше.

А також президент пояснив, що важливі переговори між Україною та новообраним президентом США будуть можливі вже після його інавгурації.

Зауважимо, що завтра і Трамп і Зеленський будуть в Парижі. Вони обоє матимуть зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Однак про спільну зустріч лідерів нічого не відомо.