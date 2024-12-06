США та SpaceX домовилися надати доступ Україні до секретного сигналу Starlink

Компанія SpaceX та Пентагон підписали угоду, яка розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield.﻿ З посиланням на Bloomberg, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Компанія Ілона Маска SpaceX та Пентагон підписали контракт, згідно з яким Україна отримає доступ до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink.

Згідно з контрактом, 2 500 терміналів Starlink, які вже знаходяться в Україні, отримають доступ до Starshield. Цей сигнал складніше зламати або заглушити. Раніше було відомо, що доступ до нього мають лише 500 терміналів Starlink.

"Загалом 3 000 терміналів обслуговуються за цими двома контрактами. Контракти мають спільну мету "полегшити підключення до Інтернету в Україні. Обидва контракти передбачають надання послуг до 2025 року" , - повідомили джерела Bloomberg.

Ймовірно, цей контракт було укладено у серпні цього року, до того, як Дональд Трамп переміг на виборах президента США, а Джо Байден оголосив про намір посилити військову допомогу Україні. Таким чином Байден прагнув надати Україні більше важелів впливу в очікуванні того, що Трамп може тиснути на президента Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією.

Наразі не відома вартість цього контракту, але попередня угода з Європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів була укладена на суму близько 40 мільйонів доларів.

Допомога Україні з терміналами Starlink

Starlink - це супутникова система, що забезпечує високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету. Українські військові активно використовують її, особливо в районах, наближених до лінії фронту.

З початку повномасштабної війни Польща почала постачати ці системи Україні. До серпня 2022 року було передано 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Їх вирішили використовувати в прифронтових регіонах.