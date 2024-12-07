У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаудару РФ

Після атаки росіян у Запорожжі завершили аварійно-рятувальні роботи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС України.

У ніч проти 7 грудня рятувальники повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.

Вони уточнили, що серед 24 травмованих – чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.

Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

"На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки".

Що передувало: Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.