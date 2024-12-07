У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаудару РФ
Після атаки росіян у Запорожжі завершили аварійно-рятувальні роботи, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ДСНС України.
У ніч проти 7 грудня рятувальники повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.
Вони уточнили, що серед 24 травмованих – чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.
Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.
"На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.
Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки".
Що передувало: Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.