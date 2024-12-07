Байден розповів про військовий контингент США в Європі для стримування агресії РФ

На території європейських країн-членів НАТО розгорнуто близько 80 тисяч військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів Америки (США). Присутність американського контингенту там має, зокрема, стримувати російську військову агресію, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Білий дім.

Канцелярія американського президента оприлюднила лист Байдена до спікера Палати представників і тимчасового глави Сенату зі звітом про військові повноваження, зокрема щодо "інформування Конгресу про розгортання Збройних сил Сполучених Штатів, оснащених для бою".

У документі, серед іншого, йдеться про американські ЗС в країнах НАТО.

Як розповідається у звіті, "приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті" в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі.

"Включно з тими, які розгорнуті, щоб заспокоїти наших союзників і стримати подальшу російську агресію" , - йдеться у документі.

Військовий контингент США в Європі

Зауважимо, ще навесні 2022 року західні ЗМІ писали, що США можуть залишити в Європі свій посилені військовий контингент в 100 тисяч військовослужбовців. На цей крок Вашингтон начебто міг піти у випадку, якщо Росія не припинить широкомасштабну війну проти України, та не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції та НАТО.

Тоді американська телерадіокомпанія CNN повідомляла, що США збільшили чисельність своїх сил в Європі з приблизно 60 тисяч військовослужбовців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну до близько 100 тисяч.

Разом з тим, попри триваючу агресію РФ і згідно з нинішнім звітом Байдена щодо військового контингенту Штатів у європейських країнах-членах НАТО видно, що наразі йдеться про 80 тисяч американських військовослужбовців.

Також наприкінці серпня повідомлялося, що у Фінляндії заявляли про бажання розмістити на території своїй країні війська кількох країн НАТО через ймовірну загрозу з боку РФ.

До слова, раніше восени стало відомо, що США нарощують військово-морську присутність біля Аляски на тлі російської активності.