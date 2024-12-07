Президент Південної Кореї приніс вибачення за введення воєнного стану
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у суботу, що він "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану на початку цього тижня, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Юн Сок Йоль, цитує Yonhap.
"Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані".
Видання зазначає, що Юн сказав це у телевізійному зверненні за кілька годин до голосування в парламенті щодо його імпічменту.
Президент Південної Кореї сказав, що запровадив воєнний стан через "відчай", але визнав, що таке раптове рішення викликало "занепокоєння і незручності" у людей.
"Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з цим оголошенням воєнного стану".
Юн пообіцяв залишити всі рішення, в тому числі й щодо його президенства, за своєю Партією народної влади, щоб стабілізувати стан у країні.
Що передувало: Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив у п'ятницю, що президента Юн Сук Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.
Передісторія:
- 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
- Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.
- Після цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.
- Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити президента Юн Сок Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.