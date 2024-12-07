NYT: Іран розпочав евакуацію своїх військових із Сирії на тлі наступу повстанців

Іран розпочав евакуацію свого військового командування та персоналу з Сирії. Такі дії одного з ключових союзників Дамаска Тегерана можуть вказувати про неспроможність допомоги президенту Башару Аль-Асаду зберегти владу на тлі наступу повстанців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Про початок вивезення іранських військових та членів персоналу з Сирії американським ЗМІ розповіли регіональні чиновники та три іранські посадовці.

Як відбувається евакуація

Зазначається, що вже були евакуйовані до сусідніх Іраку та Лівану старші командири сил "Кудс" (букв. "Єрусалимські сили"), що є однією з п'яти зовнішніх гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Іранські офіційні особи та регіональні чиновники розповіли журналістам, що також евакуювали персонал гвардійців, частину іранського дипломатичного персоналу, їхні сім’ї та іранських цивільних осіб.

"Іранці почали залишати Сирію в п'ятницю вранці, повідомили офіційні особи на умовах анонімності для обговорення делікатного питання" , - пише NYT.

Повідомляється про евакуацію в посольстві Ірану в Дамаску та на базах КВІР.

Частину осіб, що підлягають евакуації, переміщають літаками до Тегерана, а інші відправляються наземними шляхами до Лівану, Іраку та сирійського порту Латакія.

Як пояснюють евакуацію

За словами іранського аналітика Мехді Рахматі, який консультує офіційних осіб щодо регіональної стратегії, Тегеран "починає евакуювати свої сили та військовий персонал, тому що ми не можемо воювати як дорадчі та допоміжні сили, якщо сирійська армія сама не хоче воювати".

"Суть полягає в тому, що Іран зрозумів, що він не може зараз впоратися з ситуацією в Сирії за допомогою будь-якої військової операції, і цей варіант не розглядається" , - додав він у розмові з представниками ЗМІ.

Американська преса звертає увагу, що накази про евакуацію ознаменували "значний поворот" для Асада, чий уряд Іран підтримував протягом 13-річної громадянської війни в Сирії, та для самого Тегерана, який використовував Сирію як ключовий шлях для постачання зброї бойовикам "Хезболли" в Лівані.

Іранські сили в Сирії

Іран, як і інший основний союзних режиму Асада Росія, тривалий час надсилав у Сирію радників і командирів на бази та на передову, Тегеран також підтримував різні озброєні угруповання у цій країні.

Також Тегеран розгорнув "десятки тисяч" бійців, у тому числі іранців, афганців і пакистанських шиїтів, щоб захистити уряд Асада і відвоювати території від джихадистів "Ісламської держави" в розпал громадянської війни в країні.

Деякі з іранських сил, як-от афганська бригада "Фатеміюн", залишилися в Сирії на військових базах, якими керує Іран.

6 грудня її також перекинули до Дамаска та Латакії, які вважаються оплотом асадівських сил, повідомили американським журналістам іранські офіційні особи.

Втеча іранських генералів

На тлі масштабного наступу повстанців у Сирії, які трохи більше ніж за тиждень змогли взяти під контроль такі великі міста, як Алеппо та Хама, певну територію в чотирьох провінціях та прямують на Дамаск, два старші генерали іранських сил "Кудс" вже втекли до Іраку.

Як передає NYT, ці іранські військові генерали раніше були направлені для консультування сирійської армії, й евакуювалися після того, як повстанці захопили Хомс і Дейр-ез-Зур у п'ятницю.

Тегеран спостерігає за Сирією "на межі колапсу"

"Сирія перебуває на межі колапсу, і ми спокійно спостерігаємо за цим" , - написав у соцмережі 6 грудня член іранського парламенту Ахмад Надері.

Він додав, що якщо Дамаск впаде, Іран також втратить свою владу в Іраку та Лівані.

Варто також нагадати, що ще 2 грудня в Головному управленні розвідки Міноборони України розповіли, що російські війська вийшли з сирійської Хами та тікають з Дамаска.

До слова, вчора лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммад аль-Джолані заявив, що основною метою повстанців залишається повалення режиму Башара Асада, а також "будівництво нової Сирії".