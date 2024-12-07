Російський удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час проведення аварійно-рятувальної операції на місці вчорашнього російського удару було виявлено тіло ще однієї жертви. Таким чином кількість загиблих через ворожу атаку зросла до трьох людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

"У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 особи" , - йдеться в заяві надзвичайників.

У ДСНС зазначили, що загальна кількість жертв тепер складає 3 людини, а число поранених - 17.

Також надзвичайники уточнили, що серед постраждалих є одна дитина.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені" , - поінформували у ДСНС вранці суботи.

Нагадаємо, вчора ввечері, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по цивільній адміністративній будівлі у Крвому Розі.

Повідомлялося про загиблих та поранених через обстріл у місті.

В Раді оборони Кривого Рогу вчора ввечері також розповіли, що доля однієї людини була на той момент невідомою, й у місті тривала аварійно-рятувальна операція.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожого удару у Кривому Розі було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків.