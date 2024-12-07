Соціальна підтримка військових в Україні: які послуги можуть отримати захисники

В Україні розробляють низку заходів, спрямованих на підтримку військовослужбовців, ветеранів, колишніх військовополонених та їхніх родин. Зокрема запроваджено експериментальний проєкт соціального супроводу військовослужбовців та їхніх сімей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Проєкт уже реалізується у 35 військових частинах. Він передбачає:

інформування з питань соціального захисту, охорони здоров’я та правової допомоги

психосоціальну підтримку

зміцнення сімейних стосунків

профілактику залежностей і девіантної поведінки

реагування на випадки домашнього насильства

Допомога ветеранам війни

Для ветеранів війни та їхніх родин запроваджено двоетапну послугу соціальної адаптації:

Тижнева програма відновлення у рекреаційних закладах за участі психологів та соціальних працівників. Вона повинна допомогти зберегти та відновити соціальні зв’язки, сприяти формуванню довірливих стосунків у сім’ї, стабілізувати психоемоційний стан та допомогти напрацювати психологічну стійкість на етапі відновлення.

у рекреаційних закладах за участі психологів та соціальних працівників. Вона повинна допомогти зберегти та відновити соціальні зв’язки, сприяти формуванню довірливих стосунків у сім’ї, стабілізувати психоемоційний стан та допомогти напрацювати психологічну стійкість на етапі відновлення. Супровід у громаді, включаючи допомогу в інтеграції у суспільство, зміцнення сімейних зв’язків і фізичне відновлення.

Послуга доступна у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Полтавській та Чернівецькій областях. Зараз ПРООН оголосила конкурс, у ході якого буде обрано ще шість регіонів, у яких надаватимуть такі послуги.

Підтримка колишніх військовополонених

Для звільнених з полону та їхніх родин передбачено:

реабілітацію

протезування та забезпечення допоміжними засобами

соціальне та пенсійне забезпечення

Кожній звільненій з полону людині надається кейс-менеджер, який координує отримання соціальних послуг.

Щоб отримати допомогу потрібно звернутися:

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення - всі контакти можна знайти на сайті обласної адміністрації регіону проживання чи перебування

до організацій/ установ, які надають соціальні послуги - за місцем проживання чи перебування

до центру надання адміністративних послуг – за місцем проживання чи перебування

Якщо особа, звільнена з полону, або її родина надали згоду, про їхнє повернення можуть повідомляти інші уповноважені органи:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими протягом трьох днів після звільнення інформує структурний підрозділ соціального захисту в громаді, куди прибуває звільнений, для організації необхідної соціальної допомоги.

Керівник Центру реінтеграції або закладу охорони здоров’я повідомляє надавача соціальних послуг за місцем розташування закладу та, за згодою звільненого, сприяє організації зустрічі з соціальним працівником для надання підтримки.

Нагадаємо, військовослужбовці та звільнені з військової служби українські захисники, які зазнали поранень, травм, контузій чи захворювань під час виконання службових обов’язків, мають право на одноразову грошову виплату. Ця допомога надається також за умови, що часткову втрату працездатності встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби.