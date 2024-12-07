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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Mil.ru

Станом на ранок 7 грудня за добу на фронті російські загарбники втратили 1 300 осіб вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 751 910 (+1 300) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 9 514;)
  • бойових броньованих машин ‒ 19 535 (+17);
  • артилерійських систем ‒ 21 055 (+12);
  • РСЗВ ‒ 1 253;
  • засоби ППО ‒ 1 022 (+2);
  • літаків ‒ 369;
  • гелікоптерів ‒ 329;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 20 042 (+19);
  • крилаті ракети ‒ 2 857;
  • кораблі / катери ‒ 28;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 30 948 (+49);
  • спеціальна техніка ‒ 3 633.

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