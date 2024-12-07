У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Станом на ранок 7 грудня за добу на фронті російські загарбники втратили 1 300 осіб вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 751 910 (+1 300) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 9 514;)
- бойових броньованих машин ‒ 19 535 (+17);
- артилерійських систем ‒ 21 055 (+12);
- РСЗВ ‒ 1 253;
- засоби ППО ‒ 1 022 (+2);
- літаків ‒ 369;
- гелікоптерів ‒ 329;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 20 042 (+19);
- крилаті ракети ‒ 2 857;
- кораблі / катери ‒ 28;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 30 948 (+49);
- спеціальна техніка ‒ 3 633.