Українські морські дрони атакували російські цілі біля Криму
Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах, повідомляє Ділова столиця.
Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали точних ударів по російських цілях.
Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Результати роботи показав Командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.
"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди", – підкреслив командувач ВМС.