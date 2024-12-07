Зеленський: Друга партія F-16 від Данії вже прибула до України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія літаків F-16 від Данії вже прибула в Україну, повідомляє Українська правда.

Про це пише Зеленський у Telegram.

"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію.

Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети й рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор.

Метте, дякую тобі, твоїй команді та всьому данському народові!".