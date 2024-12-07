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Російський удар по Запоріжжю: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Російський удар по Запоріжжю: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років, повідомляє Ділова столиця.

У лікарнях залишаються 12 постраждалих після атаки ворога на Запоріжжя, зокрема 3 дітей, інформує начальник ОВА Іван Федоров.

"12 постраждалих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю залишаються в лікарнях. Троє чоловіків у важкому стані, троє дітей — у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", — написав Федоров у телеграм-каналі уранці в суботу.

Внаслідок російської атаки авіаційними фугасними бомбами з модулями планування та коригування в Запоріжжі, загинули 10 людей, постраждали 24 цивільних, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

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Російська армія знищила СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини. Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків удару триває.

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