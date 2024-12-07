ОВА: На Луганщині зросла кількість ворожих атак дронами

На ділянці фронту в Луганській області війська РФ значно збільшили використання БПЛА, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Протягом останнього тижня ворог значно збільшив використання БПЛА на нашій ділянці фронту. Якщо наприкінці листопада – початку грудня мова йшла про 40-60 безпілотників на добу, то наразі цей показник перевищує 100. Тільки за учора окупанти спрямували в наш бік 116 безпілотних літальних апаратів" , — інформує очільник області.

За словами посадовця, 6 грудня війська РФ дев’ять разів обстріляли позиції українських оборонців зі ствольної артилерії, також застосували реактивну артилерію. По Новоєгорівці завдавно авіаційного удару. Атаки загарбників відбито від Греківки, Надії та Макіївки.