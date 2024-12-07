ОВА: На Луганщині зросла кількість ворожих атак дронами
На ділянці фронту в Луганській області війська РФ значно збільшили використання БПЛА, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Протягом останнього тижня ворог значно збільшив використання БПЛА на нашій ділянці фронту. Якщо наприкінці листопада – початку грудня мова йшла про 40-60 безпілотників на добу, то наразі цей показник перевищує 100. Тільки за учора окупанти спрямували в наш бік 116 безпілотних літальних апаратів", — інформує очільник області.
За словами посадовця, 6 грудня війська РФ дев’ять разів обстріляли позиції українських оборонців зі ствольної артилерії, також застосували реактивну артилерію. По Новоєгорівці завдавно авіаційного удару. Атаки загарбників відбито від Греківки, Надії та Макіївки.
"У Айдарі (донедавна Новопсков) тривають рейди. Досі перекриті три виїзди з населеного пункту. Загарбники збирають автівки у черги і перевіряють місцевих і гостей за списком, що мають на руках. Шукають вже не учасників АТО/ООС, а їхніх родичів, хоча б далеких. Бо силовим структурам РФ наприкінці року треба дати результат – підвищити відповідні показники роботи", — каже Лисогор.