У Києві в одному з районів порив водопроводу, кілька будинків без води

У Солом'янському районі Києва стався порив на водопроводі 7 грудня. Аварійну ділянку перекрито, кілька будинків без води, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє КМДА.

"У Соломʼянському районі стався порив водопровідної мережі - обмежено рух ділянкою вул. Патріарха Мстислава Скрипника. Рух повністю перекрито поруч з місцем, де сталася аварія" , - йдеться у повідомленні.

На місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу", локацію огородили. Фахівці викликали поліцію, оскільки для початку робіт необхідно прибрати припарковані поруч авто.

В кількох будинках немає води

Без водопостачання залишаються чотири житлових будинки на вул. Патріарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Атоцистерна знаходиться за адресою вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 9.

"Зафіксоване пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм" , - додали у КМДА.

Як повідомлялося, наприкінці листопада на лівому березі Києва стався масштабний прорив трубопроводу. Унаслідок аварії було підтоплено вулиці та парковки.

А 1 листопада на вулиці Ділова в Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою.