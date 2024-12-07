У Тбілісі затримали майже півсотні протестувальників під час нічного розгону

У Тбілісі спецпризначенці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом, повідомляє Ділова столиця.

МВС Грузії повідомило про затримання 48 осіб в адміністративному порядку під час розгону протестної акції в Тбілісі в ніч на суботу.

За дві з половиною години після початку розгону мітингу біля парламенту майже не залишилося учасників акції. Мінстерство внутрішніх справ повідомляє, що під час акції 48 осіб було затримано за непокору законній вимогі співробітника поліції та дрібне хуліганство.

Ще двох затримали за кримінальною статтею про участь у груповому насильстві: це громадянин Грузії з ініціалами І.К. 1995 року народження та громадянин іноземної держави С.К. 1997 року народження.

Міністерство також пояснило рішення розпочати силовий розгін акції. Згідно із заявою, крім запуску піротехніки у бік правоохоронців, їх піддавали словесним образам, у їхній бік кидали каміння та різні важкі предмети.

За даними Transparency International Georgia на 6 грудня, з 28 листопада на акціях протесту було затримано близько 400 осіб. Понад 300 затриманих зазнали насильства з боку поліції, понад 80 були потрібні госпіталізація.