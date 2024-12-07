В. о. мера Чернігова подав у відставку

Секретар міськради Чернігова Олександр Ломако подав у відставку. Він виконував обов’язки міського голови, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Ломако заявив, що подав заяву про звільнення у суботу, 7 грудня. За його словами, причиною такого рішення став конфлікт з керівниками військових адміністрацій.

Додамо, що Ломако народився у 1984 році у Чернігівській області. Він був зареєстрований як приватний підприємець, а також займався телевізійною діяльністю.

У 2015-2020 роках був заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. У 2020 році Ломако обрали депутатом міської ради Чернігова. Того ж року його призначили на посаду секретаря Чернігівської міськради.

У лютому 2022 року він балатувався до Верховної Ради на проміжних виборах. Проте голосування так і не відбулося через повномасштабне вторгнення РФ.

У лютому 2023 року Олександра Ломако призначили в. о. мера Чернігова замість Владислава Атрошенка, якого суд відсторонив від посади.

Минулого року у Ломако проводили обшуки. Правоохоронці перевіряли, чи він законно виїжджав за кордон у травні 2023 року.

У вересні 2024 року правоохоронці знову прийшли з обшуками до в. о. мера Чернігова. Справа стосувалася незаконного виділення землі під АЗС.